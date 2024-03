Ascolti tv | ‘Studio Battaglia’ vince la prima serata

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Pubblicato il 27 Marzo, 2024 (Adnkronos) – La fiction 'Studio Battaglia', in onda ieri sera su Rai1, è stata vista da 3.172.000 spettatori con il 17.5% di share, risultando il programma più seguito del prime time. Al secondo posto 'Incastrati 2' su Canale 5, con 2.165.000 spettatori e l’11.8% di share. Al terzo posto 'Le Iene' su Italia 1, con 1.699.000 spettatori e l’11.7% di share. A seguire, tra gli altridi prime time: 'DiMartedì' su La7 (1.430.000 spettatori, share 8.4%), la finale di 'Dalla Strada al Palco' su Rai2 (1.149.000 spettatori, share 7.2%), 'È Sempre Cartabianca' su Rete4 (712.000 spettatori, share 4.9%), '4 Ristoranti' su Tv8 (461.000 spettatori, share 2.3%), 'Petrolio' su Rai3 (431.000 spettatori, share 2.1%), 'Faking It – Bugie Criminali' (302.000 spettatori, share 1.5%). In access prime time, hanno vinto 'Cinque Minuti' (4.758.000 ...