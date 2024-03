Ascolti tv | i dati del 26 marzo 2024

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Bene la fiction Rai Nella serata di ieri, martedì 26, su Rai Uno, la seconda stagione della fiction Studio Battaglia ottiene3.172.000 spettatori pari al 17.5% di share. Su Canale5 la prima tv di Incastrati 2 si ferma a 2.165.000 spettatori pari all’11.8%. Su Rai2 la finale di Dalla Strada al Palco registra 1.149.000 spettatori pari al 7.2% (presentazione a 985.000 e il 4.6%). Su Italia1, dopo una presentazione a 1.230.000 e il 5.6%, Le Iene ottiene 1.699.000 spettatori pari all’11.7% (Cosa vi siete persi: 644.000 – 13.6%). Su Rai3 Petrolio porta a casa 431.000 spettatori pari ad uno share del 2.1% (Extra di 6 minuti: 261.000 – 1.6%). Su Rete4 È Sempre Cartabianca totalizza un a.m. di 712.000 spettatori con il 4.9% di share. L'articolo proviene da 361 Magazine.

