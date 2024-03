Ascolti TV | dati Auditel di ieri | martedì 26 marzo 2024

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Idei programmi più visti di26, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.tv Prima serata Su Rai1 la serie tv Studio Battaglia 2 ha totalizzato 3172 spettatori (17,48% di share); la serie Incastrati 2 su Canale5 ha conquistato in media 2165 spettatori (share 11,81%), mentre la puntata del programma Le Iene su Italia1 ha realizzato 1699 spettatori (11,66%). Su Rai2 il programma Dalla Strada al Palco ha realizzato 1149 spettatori (7,23%), mentre la puntata di Petrolio su Rai3 ne ha avuti 431 (2,13%). Su Rete4 il programma di attualità E’ sempre Cartabianca ha totalizzato 712 spettatori (4,92%) e su La7 la puntata del programma Dine ha avuti 1430 (8,37%). ...

