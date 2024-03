Ascolti Record per il Tennis da Miami su Sky Sport Celebrazione del 20° Anniversario Federer-Nadal

Leggi tutta la notizia su digital-news

(Di mercoledì 27 marzo 2024)in continua crescita per ilsu Sky: ieri infatti, ilha rappresentato il 61% dell’ascolto totale grazie alla giornata eccezionale dicon tre italiani in campo. In particolare, su Sky e in streaming su NOW, ottimi glidel match Sinner-O’Connel, che con la telecronaca di Federico Ferrero e Marco Colangelo in onda su Skye in streaming su NOW ha totalizzato nel complesso 473 mila spettatori medi e 1 milione 300 mila spettatori unici (dalle 20 alle 22 circa), con un picco di 700 mila spettatori medi complessivi nei minuti finali della gara. In seconda serata, la sconfitta di Musetti nel match con Alcaraz in onda su SkuMax e in streaming su NOW raccontato da Luca Boschetto e ...