Arresto del dipendente comunale | il sindaco di Limbiate | “Brutta vicenda personale | il Comune estraneo | ne difenderò l’immagine”

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Dopo l’dell’istruttore tecnico deldi, architetto Massimo Gentile, l’Amministrazionee ilintervengono per precisare l’estraneità alla. Questa mattina i carabinieri del Ros sono entrati nella sede del Municipio in piazza 5 giornate per effettuare delle perquisizioni nell’ufficio dell’architetto Massimo Gentile, responsabile del servizio Lavori Pubblici, indal 2019. ...

I legali di Robinho si sono rivolti alla Corte Suprema Federale perché sia sospeso – in attesa che vengano esauriti tutti i ricorsi – l’ordine d’arresto in Brasile deciso dal Tribunale superiore di ... (sportface)

Commando armato semina il terrore: arrestato un minore, caccia ai complici - Questa mattina la polizia ha tratto in Arresto un minore accusato di aver compiuto quattro rapine - in concorso con altri soggetti - in poche ore, tra Torre del Greco e Scafati. Secondo l’ipotesi ...napolitoday

Stampava soldi e documenti falsi e in casa aveva armi, un Arresto a Palermo - PALERMO (ITALPRESS) – I carabinieri della Compagnia Palermo Piazza Verdi hanno arrestato un palermitano, 44enne, già noto alle forze dell’ordine, ritenuto responsabile di possesso clandestino di armi, ...grandangoloagrigento

Furti su auto tra Napoli e Caserta, 10 arresti. Indagini avviate dopo la morte del poliziotto Lino Apicella - La morte di Apicella - In servizio presso il commissariato di Secondigliano e in pattuglia col collega, quella notte l’agente scelto Lino Apicella si unì in ...pupia.tv