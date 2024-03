Arnold Schwarzenegger training with machinery made in Apiro by Panatta

Leggi tutta la notizia su pettegolezzicelebrita

(Di mercoledì 27 marzo 2024)sceglieper l’allenamento mattutino L’attore e bodybuilder di fama mondialeha optato per lo standdurante la sua sessione di allenamento mattutina in una fiera tenutasi a Birmingham, nel Regno Unito. Insieme a lui c’erano Rudi ed Edoardo, Phil Heath (7 volte Mr. Olympia) e altri membri del teamper un allenamento esclusivo. La carriera stellare di, famoso per i suoi ruoli in film come “Terminator“, vanta un’impressionante carriera nel bodybuilding, avendo vinto il titolo di Mr. Olympia sette volte, Mister Universe cinque volte e molti altri titoli prestigiosi tra cui Mister Europa ...