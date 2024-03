Arnold Schwarzenegger operato al cuore | “Mi hanno impiantato un peacemaker | ora sono come Terminator”

Arnold Schwarzenegger si trova attualmente in convalescenza dopo aver subito, nella giornata di lunedì 18 marzo, un intervento chirurgico per l’impianto di un pacemaker . Un’operazione programmata, ... (cinemaserietv)

| Articolo originale scritto da MisterMovie.it - www.mistermovie.it | Mister Movie Arnold Schwarzenegger , noto per i suoi ruoli iconici in Terminator e FUBAR, ha recentemente svelato di aver subito ... (mistermovie)

Schwarzenegger diventa Terminator: operato al cuore per la quarta volta: "Sono un pò più macchina" - Arnold Schwarzenegger tornato sotto i ferri: un pacemaker per l'ex governatore della California (e culturista) che lo racconta ai fans in radio: "Sono diventato un pò più una macchina" ...rainews

Schwarzenegger: «Mi hanno messo un pacemaker. Sono un po' più macchina». Le altre operazioni - Arnold Schwarzenegger, 76 anni, ha rivelato di aver subito un intervento chirurgico la scorsa settimana per mettere un pacemaker e che «sta andando alla ...ilmattino

Lo sforzo di Arnold Schwarzenegger in palestra a 76 anni: il video dalla California - Sul suo profilo Instagram le "prodezze" ed il fisico che rimane in forma nonostante l'età. Schwarzenegger, ex Governatore della California, è stato operato però per la quarta volta al cuore per metter ...rainews