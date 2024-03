Arnold Schwarzenegger dopo intervento chirurgico al cuore | ‘Deciso a diventare una macchina’

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Articolo originale scritto da MisterMovie.it - www.mistermovie.it Mister Movie, noto per i suoi ruoli iconici in Terminator e FUBAR, ha recentemente svelato di aver subito unper l’impianto di un pacemaker. L’attore di 76 anni ha condiviso i dettagli del suo rapido recupero e dei progetti futuri, dimostrando una determinazione inossidabile nonostante le complicazioni cardiache.svela il suo nuovo ‘pezzo dil’: pronta per FUBAR e nuovi progetti In una newsletter,ha rivelato che l’è avvenuto pocola sua apparizione agli Oscar con Danny DeVito e che è ...

