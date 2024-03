Armi e minacce nei videoclip | sequestrato un machete a casa del trapper Baby Touchè

Masih Alinejad, la donna più odiata dagli Ayatollah: “Cestiniamo l’hijab, io sono il vento tra i capelli” - E' scampata a due attentati. Perseguitata e minacciata da Teheran, esiliata dal 2009 ha trovato protezione in America, combatte al costo della vita per i diritti delle sue compagne iraniane, la sua vo ...ilriformista

Torre del Greco - Quattro rapina in una notte, preso minorenne - Questa mattina, in esecuzione di un'ordinanza applicativa della custodia cautelare di collocamento in comunità, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale per i minorenni di Napoli s ...stabiachannel

Trapani: la Polizia di Stato arresta due pregiudicati per l’aggressione a mano armata di via Calatafimi - A Trapani, la Polizia di Stato ha arrestato due fratelli trapanesi, pregiudicati. I due sono stati sottoposti alla custodia cautelare in carcere per i reati di lesioni aggravate dall’uso di Armi da sp ...lamilano