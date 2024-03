Arancia Meccanica | la scena degli occhi “fu una tortura” svela McDowell

(Di mercoledì 27 marzo 2024), film di Stanley Kubrick del 1973, decisamente all’avanguardia per quanto riguarda l’esibizione della violenza, mostrata sullo schermo senza compromessi o censure, è passato alla storia per molte sequenze d’impatto; ma certamente la più memorabile di tutte, ancora a distanza di 50 anni dall’uscita, è quella della cosiddetta “cura Ludovico“, così chiamata perché prevede l’utilizzo di musica del compositore Ludwig Van Beethoven: il protagonista, impossibilitato a chiudere gli, bloccati con delle pinze, è costretto a visionare filmati di estrema violenza e sesso, per guarire dalle sue tendenze aggressive. Alex, infatti, è, un giovanotto inglese dedito a pestaggi e aggressioni nei confronti della borghesia benestante, che viene arrestato e ricoverato in una sorta di ospedale psichiatrico, dove ...

Il film Arancia meccanica in streaming legale completo è disponibile in italiano su Prime Video, Itunes, NowTv, SkyGO, RakutenTv, Google Play, Microsoft Store. Per ogni piattaforma streaming scopri ... (cinemaserietv)

“Arancia Meccanica”, alle 23.50 su Italia 1: ecco la trama del capolavoro di Stanley Kubrick - “Arancia Meccanica”, alle 23.50 su Italia 1 il capolavoro di Stanley Kubrick del 1971. Ecco la trama. Alex è un giovane senza arte né parte, figlio di proletari e dedito a furti, stupri e omicidi. Fa ...globalist

