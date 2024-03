Arabia o Portogallo? Tra rivelazioni e futuro | l’annuncio di Mourinho

(Di mercoledì 27 marzo 2024) L’ex allenatore della Roma, attualmente senza squadra, ha raccontato diversi retroscena del suo passato e ora pensa al suo. Dopo due stagioni e mezzo alla guida della Roma, Joselo scorso gennaio è stato esonerato dalla società giallorossa a causa dello scarso rendimento in Campionato. Con il tecnico portoghese al comando, la Roma è riuscita a risollevarsi, conquistando anche un trofeo europeo, ovvero la Conference League. L’entusiasmo del tifo giallorosso è tornato alle stelle, tanto che l’Olimpico spesso è andato sold out per le partite casalinghe. D’altronde si sa,, soprannominato lo Special One, è uno dei tecnici più simbolici del calcio europeo ed è conosciuto anche per il suo modo di fare, molto particolare. Attualmente il tecnico portoghese si trova senza panchina a seguito dell’esonero arrivato a ...

Mou punge la Roma: "Voglio fare solo l'allenatore. In carriera non è stato sempre così" - Lo Special One ha parlato al canale YouTube del giornalista Fabrizio Romano e sul futuro ha spiegato: "Sono pronto, voglio ricominciare, ma non devo fare la scelta sbagliata. Io in Arabia Mai dire ma ...gazzetta

Mourinho: «Alla Roma non potevo fare l'allenatore. Giallorossi senza storia, orgoglioso delle finali europee» - José Mourinho tra futuro, Arabia Saudita e anche Roma. Il tecnico portoghese è tornato a parlare dei giallorossi dopo l'esonero in occasione dellavvicinamento ...ilmessaggero

Spagna, nuove accuse a Rubiales: «Supercoppa in Arabia in cambio di terreni» - L'ex presidente della Federcalcio spagnola è accusato di aver ricevuto terreni su cui poi ha costruito alberghi in cambio dell'aver spostato in Arabia la Supercoppa di Spagna ...lettera43