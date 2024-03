(Di mercoledì 27 marzo 2024) In arrivo le prossime versioni di tutti i sistemi operativi dei prodotti della Mela: sarà l'anno della svolta per l'intelligenza artificiale, anche grazie a un accordo con Google

La Commissione europea ha avvia to delle indagini di non conformità ai sensi della legge sui mercati Digital i, il Digital Markets Act (Dma), sulle norme di Alphabet relative al pilotaggio di Google ... (affaritaliani)

La Commissione Europea ha aperto indagini su tre delle più grandi aziende tecnologiche del mondo, per preoccupazioni relative a pratiche anticoncorrenziali: Apple , Meta e Google saranno indagate per ... (ildifforme)

Apple, al via il 10 giugno la WWDC: arriva l'IA di Cupertino - La 35a edizione della Worldwide Developers Conference di Apple si svolgerà a Cupertino dal 10 al 14 giugno. L'appuntamento è un classico per gli sviluppatori di applicazioni per i prodotti della Mela, ...repubblica

Mac mini (2023) con M2 a soli 599€ su Amazon: BEST BUY irrinunciabile - Mac mini (2023) con Apple Silicon M2, 8 GB di memoria unificata e 256 GB di SSD costa solo 599,00€ su Amazon, IVA inclusa e spese di spedizione comprese.telefonino

Mercato smartphone 2024: ecco le preferenze dei consumatori italiani - Secondo l'Osservatorio di trovaprezzi.it, nel 2024 gli italiani prediligono top di gamma come iPhone 15 Pro Max e Samsung Galaxy S24 Ultra, ma apprezzano anche modelli precedenti più convenienti e sma ...hwupgrade