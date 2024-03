Appalti Anas | Tommaso Verdini chiede il patteggiamento a 2 anni e 10 mesi

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di mercoledì 27 marzo 2024), figlio dell’ex parlamentare Denis, ha chiesto di patteggiare una pena a 2e 10nell’ambito dell’indagine sulle commesse inche lo vedono indagato per corruzione e turbativa d’asta. In base a quanto apprende l’Ansa, i legali diJr. sono in attesa della risposta della Procura di Roma in merito alla richiesta. Nelle scorse settimane, i pm della Capitale, coordinati dall’aggiunto Paolo Ielo, avevano chiesto ed ottenuto il giudizio immediato sia perche per Fabio Pileri, socio del figlio dell’ex parlamentare nella società Inver. Lo scorso dicembre, la procura di Roma ha disposto gli arresti domiciliari pere altre quattro persone, accusate a vario titolo di corruzione e ...