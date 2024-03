Aperta indagine sulla scomparsa di Edoardo Galli | il 16enne di Colico sparito nel nulla

(Di mercoledì 27 marzo 2024)(Lecco), 26 marzo 2024 – Un'di, ildiche giovedì scorso èda casa. L'hanno avviata i magistrati della Procura della Repubblica di Lecco. Quali siano le eventuali ipotesi di reato, ammesso che ve ne siano, al momento non è noto, come non si conoscono gli elementi che stanno approfondendo inquirenti ed investigatori. La vicenda è delicata, c'è di mezzo un minorenne e sul caso vige veramente il massimo riserbo. Intanto, almeno per oggi, le ricerche dell'adolescente sulle montagne dell'Alto Lario e della Valsassina sono state interrotte. I vigili del fuoco e i volontari del Soccorso alpino hanno setacciato palmo a palmo il territorio con tutti gli uomini e i mezzi ...

Mattinata di disagi e terrore in Puglia a causa di Allarme bomba a Trani: la circolazione dei Treni sulla Bari-Foggia è rimasta sospesa per ore. Disposta la riapertura delle scuole dopo i... (quotidianodipuglia)

La Procura di Isernia ha aperto un fascicolo per omicidio colposo dopo la morte di una 53enne avvenuto durante il ricovero all' ospedale 'Veneziale'. La Donna , secondo una prima ricostruzione, era ... (fanpage)

Accolta la richiesta del pm: nuova condanna per esponente della ‘ndrangheta (NOME) - Nuova condanna per Domenico Morello, già condannato dalla Corte d’assise d’appello di Trento a dieci anni per associazione di stampo mafioso nell’ambito del procedimento scaturito dall’indagine ‘Perfi ...zoom24

Donna di 53 anni muore in ospedale dopo un intervento: Aperta un’indagine per omicidio colposo - La Procura di Isernia ha aperto un fascicolo per omicidio colposo dopo la morte di una 53enne avvenuto durante il ricovero all'ospedale 'Veneziale' ...fanpage

Tumori ai pompieri a Lampedusa, Asp di Palermo dispone un’indagine - Il dipartimento prevenzione dell’Asp 6 di Palermo ha disposto l’indagine epidemiologica sugli appartenenti ai vigili del fuoco di Lampedusa. Verranno verificate le cause dei decessi, dei pompieri in s ...meridionews