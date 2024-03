Anumba | il ‘mastino’ della Rinascita | Ora non sottovalutiamo Casale

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 27 marzo 2024) È stata una vittoria di carattere e determinazione, ma soprattutto di difesa, quella ottenuta da Rbr lunedì sera a Cremona. Lo spettacolo tornerà, ma l’urgenza di punti non può passare in secondo piano e il referto rosa andava ottenuto a tutti i costi. Anche giocando ai 60 anziché agli 80. Lo sa bene Simon. "Anche un 56-64 va bene – ammette l’ala biancorossa –. Sapevamo che a Cremona sarebbe stato difficile. Siamo stati sopra per quasi tutta la gara con qualche momento di calo qua e là, ma in generale è molto positivo aver portato a casa anche questa vittoria. La chiave è stata la difesa, abbiamo contenuto bene il loro playmaker e in attacco abbiamo presto tiri aperti, in equilibrio. Nota negativa invece le palle perse (17 in totale). Era la cosa da evitare per cercare di non farli entrare in ritmo. Cremona è squadra che può sfruttare un recupero per involarsi ...