“Antonia” e il calvario dell’endometriosi | la serie che tutte e tutti dovremmo vedere

Leggi tutta la notizia su news.robadadonne

(Di mercoledì 27 marzo 2024) “Il corpo femminile è impegnativo e impone delle scelte. Un corpo che per secoli abbiamo subito e che non è sempre facile da raccontare. L’endometriosi, come la menopausa, sono ancora temi scomodi per la società, nient’affatto glamour. Travestiti o tollerati non hanno ancora veramente trovato diritto di cittadinanza sullo schermo“, parola di Chiara Malta, regista e autrice (con Elisa Casseri e Carlotta Corradi) ditv disponibile su Prime Video. Nel dramedy, fiction che mescola elementi del dramma e della commedia, la protagonista interpretata da Chiara Martegiani è alle prese con il: i dolori di una vita, la diagnosi, il tentativo di convivere con una malattia a oggi invalidante e senza una terapia che non sia palliativa. Secondo i dati del Ministero della salute italiana, sono ...