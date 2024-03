Antimafia | Gubitosa | “Avellino non è immune | la comunità reagisca”

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto“Sono particolarmente preoccupato e amareggiato dalle notizie arrivate ieri sera a proposito dello scioglimento per mafia di due consigli comunali della provincia di, Quindici e Monteforte Irpino. Una decisione che è il frutto della relazione firmata dal Prefetto Paolo Spena e della sua inchiesta avviata sui due comuni per verificare condizionamenti da parte della criminalità organizzata”. Lo scrive in una nota Michele, Deputato irpino, vicepresidente del Movimento 5 Stelle e membro della Commissione. Si tratta di un segnale estremamente grave e angosciante, che testimonia come sia ingenuo pensare di poter essere immuni alle dinamiche mafiose, di rappresentare un’oasi felice. Lairpina deve reagire e ribellarsi al giogo della criminalità ...

Mafia, Gubitosa: “Provincia Avellino non immune, comunità reagisca” - In provincia di Avellino sciolti per criminalità due comuni, Quindici e Monteforte Irpino. "Sono particolarmente preoccupato e amareggiato dalle notizie ...irpinianews

Inchiesta Perugia: Foti (FdI), ‘deve agire l’Antimafia, no a ulteriore commissione’ - Roma, 12 mar (Adnkronos) – “Noi abbiamo fatto un comunicato di tutti i capigruppo di centrodestra di Camera e Senato che è molto chiaro in cui diciamo che, allo stato, la vicenda è di competenza stret ...ilsannioquotidiano

M5s: Gubitosa, ‘accordi non strutturali con alleati, prima i temi e poi i candidati’ - Roma, 12 mar (Adnkronos) – “Proprio perché il M5S con gli alleati non ha accordi strutturali in tutta Italia ogni volta che abbiamo elezioni come in Basilicata bisogna prima mettersi d’accordo sui tem ...ilsannioquotidiano