Anticipazioni Il Paradiso delle signore | puntata di oggi 27 Marzo

Leggi tutta la notizia su zon

(Di mercoledì 27 marzo 2024): una nuova e sorprendentede “Il” sta per essere trasmessa sugli schermi di Rai Uno a partire dalle 16:05. Scopriamo, insieme, che cosa accadrà, 272024.Il: ecco tutto ciò che devi assolutamente sapere Elvira ha dei dubbi sulla relazione con Tullio. Intanto, Rosa incontra Adelaide per intervistarla. Nel Frattempo, Vittorio decide di non dire tutta la verità a Matilde riguardo il suo incontro con Marta e si presenta a sorpresa a casa dell’ex moglie.Il: Grace Ambrose – Filmografia Cinema La ...