Annunziata si candida alle Europee | Laura Tecce la prende in giro | “E invece…”

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di mercoledì 27 marzo 2024) (Adnkronos) – Luciasiper il Pd e la giornalistanon si fa sfuggire l’occasione perrla in. “E Invege ti sei ganditata”, scrive lasu Facebook facendo il verso alla parlata campana della collega e postando un articolo di settembre 2023, dove l’escludeva categoricamente qualsiasi L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Meteo, oggi e domani ancora pioggia e neve per due cicloni in arrivo Pechino Express 2024 al via: coppie concorrenti in gara tra Vietnam, Laos e Sri Lanka, firmata intesa tra C. De Luca ed ex ministro Castelli, con ...