Anita Olivieri travolta dall’odio sui social avverte | “Questa settimana partono le diffide”

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di mercoledì 27 marzo 2024)è statada orde di commenti negativi sui, tanto da pensare ad una decisione piuttosto drastica, come quella di agire per vie legali nei confronti degli utenti che le hanno scritto insulti di ogni tipo. La gieffina, infatti, lo scrive anche in una storia su Instagram: "Queste settimanele diffide".