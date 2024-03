Angelo Sanzio si commuove guardando le foto di com’era prima di rifarsi | “Ecco perché ho cambiato faccia”

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di mercoledì 27 marzo 2024)è stato uno dei volti lanciati da Domenica Live di Barbara d’Urso e nel 2018 ha preso parte al cast del Grande Fratello. Ieri sera – nel servizio dedicato alla chirurgia plastica de Le Iene – è intervenuto parlando dei suoi ritocchi. “Se mi piaccio? Abbastanza. Questo è stato un lungo percorso, ma sono quasi arrivato a meta. Il mio primo complesso è stato il naso, volevo rifarlo a tutti costi e l’ho rifatto a 21 anni. Da lì sono entrato in un loop dal quale non sono più uscito. Questoil naso non era più in linea con gli zigomi e così mi sono rifatto gli zigomi. Poi ero diventato la Regina di Cuori con gli zigomi quassù e mi sono rifatto anche le labbra che era minuscola. Ho fatto tre volte il trapianto di capelli, due volte la blefaroplastica e un intervento per avere gli occhi allungati un po’ orientali. Infine ...