Andamento prezzo gas | quali fattori considerare

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di mercoledì 27 marzo 2024) L’gas rappresenta un indicatore in grado di influenzare direttamente i mercati energetici e l’economia generale. Ildel gas in bolletta, in particolare, viene influenzato da moltissimidi cui occorre tenere conto, si pensi al contesto geopolitico, oppure alle spese relative a trasporto, contatore, oppure ancora alla speculazione dei mercati e alla concorrenza del mercato libero. Con la liberalizzazione del settore energetico, che culminerà nel 2024 con la fine della Maggior Tutela, i consumatori diventano protagonisti, potendo scegliere liberamente il fornitore sulla base del migliordel gas. Alcuni fornitori propongono offerte più vantaggiose rispetto agli altri, ma per orientarsi è bene sapere anche come funziona l’...