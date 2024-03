Anas | figlio Verdini per patteggiamento

(Di mercoledì 27 marzo 2024) 15.20 Tommasodell'ex parlamentare Denis,ha chiesto di patteggiare una pena a 2 anni e 10 mesi nell'ambito dell'indagine sulle commesse in, in cui si procede per corruzione e turbativa d'asta. L'indagato è in attesa del via libera alla richiesta da parte della Procura di Roma. Nelle scorse settimane, i Pm della capitale avevano chiesto e ottenuto pere altri indagati il giudizio immediato.

