Amici 23 | scoppia il caso | la canzone di Ultimo e Geolier è un plagio del singolo di Holden?

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Da qualche giorno a questa parte è fuori il nuovodi. Uscito il 22 marzo 2024, il brano entra in testa al primo ascolto e scalda il cuore per le sue parole. La lingua napoletana permette di assaporare Napoli e i sentimenti circostanti, un mix vincente che ha proiettato lagià in cima alle classifiche italiane. Si intitola “L’ultima poesia” e qualcuno afferma di averla già sentita da qualche parte. Ed ecco che gli appassionati di musica hanno notato un certa somiglianza con unadi, allievo di23.23: “L’ultima poesia” è simile a “Nuvola”? In meno di una settimana, ladiè finita in tendenza e ha già occupato le prime ...

In alto il video della puntata di Amici del 17 marzo Una puntata veramente speciale quella di Amici andata in onda domenica 17 marzo. Il motivo? Il pomeridiano è terminato e gli allievi - che ... (today)

Nella prima puntata del Serale di Amici 23 è Scoppia ta la passione : Kumo ha bacia to Isobel , mentre Giovanni e Nicholas hanno bacia to Elena L'articolo Scoppia la passione al Serale di Amici : Kumo ... (novella2000)

Lui la lascia, lei non accetta e irrompe in una cena: scoppia il caos - Un uomo di 50 anni e una donna di 40, entrambi in relazione clandestina, finiscono in una violenta lite durante una cena. Lei si fa curare per lesioni e presenta querela. L'uomo nega le accuse. Udienz ...ilrestodelcarlino

Amici, Gaia in lacrime per la sfida di lap dance della prof Celentano: “Non sono sexy, mi vedo brutta” - In vista della seconda puntata del Serale di Amici 23, Alessandra Celentano ha lanciato un guanto di sfida a Gaia: una sfida di lap dance contro Marisol ...fanpage

Amici 23, arriva una borsa di studio di un anno per Kumo - Prima di lasciare definitivamente la scuola di Amici 23, arriva una borsa di studio della durata di un anno per Kumo ...novella2000