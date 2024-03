Amichevoli nazionali | tutti i risultati | poker Croazia | Fullkrug stende l’Olanda e la Francia a fatica col Cile

Le Formazioni ufficiali del match amichevole tra Germania e Olanda. La selezione di Julian Nagelsmann vuole bissare il successo in casa della Francia per 2-0. Stesso discorso per i ragazzi di Ronald ... (sportface)

nazionali: Vlasic va a segno, 90’ per Vojvoda, Rodriguez non gioca - Si chiudono gli impegni delle nazionali per questa sosta di marzo e così i calciatori ... gli impegni con le selezioni dei propri Paesi dopo la fine di queste gare Amichevoli.toronews

Inter-nazionali, gol e 87 minuti per Calhanoglu. Pavard risparmiato, pochi minuti per Thuram - Diversi i giocatori dell'Inter in campo stasera con le loro rispettivi nazionali: sconfitta per Calha e Dumfries. Battuto il Cile di Sanchez ...fcinter1908

Slovenia-Portogallo, il pronostico: multigol ospite e tentativo marcatore - Gli impegni delle nazionali sono quasi conclusi e la giornata di oggi, martedì 26 marzo, oltre alle finali playoff per gli Europei, vedrà protagoniste anche ...footballnews24