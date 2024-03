Amichevoli Internazionali 2024 | l’Argentina batte 3-1 il Costa Rica | in gol Lautaro

(Di mercoledì 27 marzo 2024)3-1 ilin amichevole. La squadra di Scaloni ribalta i centro ameni dopo il gol di Ugalde al 34?. Nel secondo tempo arriva la reazione dell’Albiceleste. Di Maria pareggia i conti al 52? e Mac Allister trova il 2-1 quattro minuti dopo.Martinez mette il sigillo finale al 77?. Doppietta di vittorie perin queste ultimeprima della Copa Ame(21 giugno esordio con il Canada). Oltre aMartinez, in campo anche Paredes, subentrato al 60? per Mac Allister. SportFace.

