Amazzone paralizzata muore a 31 anni col suicidio assistito

(Di mercoledì 27 marzo 2024) È morta sabato, aveva appena 31Caroline March. Non accettava la sua nuova esistenza e ha scelto il. L’inglese era caduta da cavallo nell’aprile del 2022 riportando una lesione spinale che l’avevadalla vita in giù. "Non è questa la vita che voglio, essere straordinaria o amata non basta", aveva scritto per annunciare la sua morte sui social. Aggiungendo: "Nessuno può davvero capire quello che sto vivendo, tutto quello che ho sempre desiderato era una famiglia, con due o tre marmocchi intorno alla fattoria".