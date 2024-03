Altro incidente per un pullman Flixbus | cinque morti e diversi feriti in Germania

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Uncoinvolto di nuovo in un gravissimostradale. Il sinistro si è verificato la mattina di mercoledì 27 marzo in, sull’autostrada A9 nei pressi di Lipsia. Da quanto si apprende, il bus si è ribaltato e almenopersone sono morte.i passeggeri che sono rimasti gravemente. Intorno alle 9.45 ilera in viaggio verso Monaco, tra Wiedemar e Schkeuditzer Kreuz, quando per ragioni ancora da chiarire è uscito di strada e si è capovolto. Secondo le prime informazioni fornite dai soccorritori giunti sul posto, almeno12 persone sono rimaste ferite. Ma la polizia stradale fino a ora non ha voluto confermare il numero delle persone che sono state soccorse dagli operatori ...

L'incidente è costato la vita a una donna che viaggiava con un'amica in direzione Roma. La vittima è deceduta in ospedale. Il bilancio è di 1 persona morta , 5 feriti e 6 vetture coinvolte (notizie.virgilio)

L'autobus era in viaggio per Monaco, tra Wiedemar e Schkeuditzer Kreuz, quando è uscito di strada per ragioni sconosciute e si è capovolto (ilgiornale)

Pullman si ribalta in autostrada vicino Lipsia, almeno 5 morti - (ANSA-AFP) - BERLINO, 27 MAR - Almeno cinque persone sono morte in un incidente in cui è stato coinvolto un pullman che si è ribaltato sull'autostrada A9 vicino a Lipsia, in Germania. Lo riporta ...ansa

incidente di Torno, domani a Como i funerali di Alexandr Nahmias - Si svolgeranno domani i funerali di Alexandr Nahmias, figlio dell’architetto Pierpaolo Nahmias, mancato lo scorso novembre, ed ex assessore alla ...espansionetv

CRONACA – incidente stradale, un ferito nello scontro tra auto in galleria a Lama Bianca - CAMPOBASSO – incidente stradale stamattina nella galleria di Lama bianca sulla statale 87 alle porte di Campobasso. Coinvolte un mezzo pesante e tre autovetture che si sono scontrate per cause ancora ...molisenetwork