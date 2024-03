(Di mercoledì 27 marzo 2024) L'autobus era in viaggio per Monaco, tra Wiedemar e Schkeuditzer Kreuz, quando è uscito di strada per ragioni sconosciute e si è capovolto

L'incidente è costato la vita a una donna che viaggiava con un'amica in direzione Roma. La vittima è deceduta in ospedale. Il bilancio è di 1 persona morta , 5 feriti e 6 vetture coinvolte (notizie.virgilio)

Altro incidente per un bus Flixbus: un morto e diversi feriti in Germania - L'autobus era in viaggio per Monaco, tra Wiedemar e Schkeuditzer Kreuz, quando è uscito di strada per ragioni sconosciute e si è capovolto ...ilgiornale

Investito da un'auto in bicicletta su via Epitaffio: morto un giovane di 28 anni - Un tragico incidente mortale si è verificato poco prima della mezzanotte ... Immediato l’intervento sul posto di un’ambulanza del 118, i cui sanitari non hanno potuto far Altro che constatare il ...ilmessaggero

Baltimora, analisi su container danneggiati del cargo che ha fatto crollare il ponte: «Materiale potenzialmente pericoloso» - La Guardia Costiera degli Stati Uniti sta esaminando tredici container danneggiati - alcuni contenenti materiali potenzialmente pericolosi - che erano a bordo della nave che si è ...ilmattino