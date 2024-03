Altri 16 bambini e adolescenti rimasti feriti a Gaza arrivano in Italia | le storie di Abdel | Shaymaa e Sarah

(Di mercoledì 27 marzo 2024)16durante la guerra in corso nella Striscia disono arrivati inper ricevere urgenti cure mediche nei nostri ospedali. Le loroe le loro condizioni mostrano come il conflitto non risparmi nemmeno i più giovani.Rahman Al Naasan ha soltanto 5 anni e ha riportato la frattura del cranio quando a inizio dicembre è stato colpito dalle schegge di una bomba durante un raid aereo israeliano nel nord di. Oggi è ricoverato al San Gerardo di Monza, dove lo assiste sua nonna Rehab che durante il bombardamento ha perso l’altro nipote di 8 anni, il fratello di. Quando è arrivato all’ospedale lombardo, il bambino aveva ancora tre ...

Giovedì 28 marzo “Il viaggio dei bambini. Ballata per la Kater I Rades” a Novoli - soprattutto donne e bambini stipati in coperta, di cui furono recuperati 81 corpi, mentre Altri non sono mai stati trovati. Il 2023 è l’anno dei naufragi di Cutro in Italia e di Pylos in Grecia, quest ...corrieresalentino

Carlo Nesti: “Perché Acerbi non è condannabile” - La vittoria, meritata, del più forte. Poi, però, i miei occhi di bambino di 8 anni, un po' annoiati da una partita ormai decisa, cominciarono a guardarsi intorno. Incrociai lo sguardo triste di Altri ...tuttomercatoweb

Dalla terapia intensiva a casa. Una guida per i neo genitori - Un libretto che accompagna le famiglie durante il momento cruciale del percorso di cura, attraverso varie tappe, ognuna delle quali richiede un nuovo ...huffingtonpost