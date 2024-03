Alto casertano | truffa del finto nipote | 21enne denunciato in stato di libertà

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Fontegreca. La solita telefonata delalla nonna affinché ritiri, per suo conto e dietro il pagamento di una somma di denaro, un plico consegnato dal corriere. È quanto accaduto il 5 marzo u.s. in Fontegreca, in provincia di Caserta. Vittima un’anziana donna di 99 anni che, solo dopo aver consegnato alcorriere la somma in contanti di 1.900,00 euro, si è accorta di essere statata. Solo in un secondo momento, quando ha realizzato di essere stata raggirata, ha richiesto l’intervento dei carabinieri della Stazione di Capriati al Volturno, che sono giunti quando ormai iltore si era già dileguato con il contante. In detta circostanza, come tra l’altro accade per ogni reato tentato o consumato, l’attività dei militari dell’Arma non si è limitata alla sola acquisizione della ...