Alluvione | i 66 milioni per la Toscana trovano una corsia preferenziale

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Firenze, 27 marzo 2024 – Arrivano 66per i territori dellacolpiti dall'di novembre scorso e per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza. Il finanziamento, secondo le bozze in circolazione, è stato inserito nel decreto sul Superbonus approvato ieri sera dal cdm, che - entrando in vigore immediatamente - renderebbe subito operativa la norma. Il provvedimento è ancora suscettibile di possibili variazioni in attesa della bollinatura e della pubblicazione in Gazzetta ma la cosa sembra fatta. Una novità non da poco: l’emendamento presentato al decreto Pnrr sarebbe entrato in vigore solo con la conversione in legge da parte di Camera e Senato, con tempi decisamente più lunghi rispetto al decreto che invece è immediatamente esecutivo.