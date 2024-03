Allevamenti hi-tech Manca manodopera e la stalla cambia È tutta robotizzata

(Di mercoledì 27 marzo 2024) La robotica al servizio delle aziende agricole. Accade a Villa di Tirano nelladi Franco Marantelli Colombin, sindaco del Comune, e di suo figlio Michael Marantelli. Si tratta del primo allevamento totalmente robotizzato della Valtellina. Il tutto è stato reso possibile grazie all’intervento del Lely Center Valtellina. Il futuro, dunque, parte da qui con una vera e propria rivoluzione nel segno di una agricoltura 4.0 che consente al contadino di rendere i metodi agricoli non solo molto più rapidi, efficaci e sostenibili riducendo i costi, fatica e tempi, ma vengono aumentate inoltre anche resa e tracciabilità. Una grande innovazione è la mungitura delle bovine da latte con i robot, fra le novità maggiormente significative del settore agrozootecnico degli ultimi decenni. Rilevatori controllati da sensori e software avanzatissimi si regoleranno al punto ...

