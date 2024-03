Allergeni non dichiarati in etichetta | formaggio vegetale ritirato dal commercio | i lotti interessati

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Nella sezione del sito web del ministero della Salute dedicata ai richiami alimentari è stata segnalata un’allerta per numerosidi prodotti venduti come alternative vegetali al. Il motivo del ritiro dei prodotti è la presenza di allergeni nonnell’. Ecco tutti i dettagli.

Pesto ritirato dai supermercati: lotti e marca richiamati dal Ministero: ... il Ministero ha fatto sapere di aver richiamato l'intero lotto di un pesto molto conosciuto e presente in diversi supermercati italiani per il rischio di presenza di alcuni allergeni non dichiarati. ...

Tossine, salmonella, sostanze cancerogene, vetro: i prodotti ritirati: Nuovi ritiri alimentari . Si stanno moltiplicando in queste settimane i casi di richiami di prodotti dagli scaffali dei supermercati, per via della possibile presenza di allergeni non dichiarati, sostanze cancerogene o presenza di corpi estranei. L'apprensione è alta tra i consumatori italiani, soprattutto dopo la notizia di una giovane che a Milano è morta dopo aver ...