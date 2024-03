Allenamento in carrozzina, poi Jannik va controvento - L’ultimo tassello che mancava a Jannik Sinner era quelli di carpire i segreti ad uno che ha vinto 8 Slam in singolare e 19 in doppio, giocando da seduto tra l’altro. Questo per raccontare la sua sete ...ilgiornale

