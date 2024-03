Allarme sui casi di melanoma | sono in costante aumento E il Varesotto è maglia nera

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Idiin Italiain25 ogni 100mila abitanti. L’incidenza varesina è maggiore, con 43, e un incremento medio del 27,6% annuo. Nell’ambulatorio dedicato ai melanomi all’interno della Dermatologia di Varese i numeriin crescita: rispetto ai 44del 2011232 quelli diagnosticati nel 2023, per un totale di oltre 1.600 pazienti seguiti in follow-up. "I tumori cutanei presentano i più alti tassi di incidenza rispetto alle altre neoplasie maligne - spiega Maurizio Lombardo, dirigente medico della Dermatologia di Asst Sette Laghi - nell’insieme, comprendono i basaliomi, chedi gran lunga i più frequenti, ma che per fortuna...