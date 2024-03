Allarme streptococco in Giappone | il batterio “carnivoro” paralizza anche il calcio

Malattia carnivora o del batterio carnivoro . Non è esattamente rassicurante il modo in cui viene definita l'infezione batterica da Streptococco A che in qualche raro caso si tramuta nella... (leggo)

Pubblicato il 26 Marzo, 2024 (Adnkronos) – In Giappone cresce l'allarme per la sindrome da Shock tossico streptococcico (Stss), un'infezione batterica da streptococco A rara, ma molto grave, che ... (dayitalianews)

La Nato schiera 100mila soldati in Polonia: il confine è blindato dai reparti speciali della Response Force - 100mila soldati Nato sono pronti ad agire in Polonia. L'Alleanza atlantica punta a irrobustire il confine occidentale portando sul campo fino a 300mila soldati ...notizie.virgilio

Lo streptococco "carnivoro" che terrorizza il Giappone causa necrosi dei tessuti: 88 casi, mortalità al 30% - Si chiama Stss, ovvero Sindrome da shock tossico da streptococco. I giornali di tutto il mondo l’hanno ribattezzato streptococco “carnivoro” per via del fatto che causa una necrosi dei tessuti. L’alla ...informazione

Giappone, sale l’Allarme per lo “streptococco killer”: quali sono i sintomi dell’infezione che uccide di più tra gli under 50 - In Giappone sale l'Allarme per la diffusione dello streptococco killer, un'infezione batterica che ha causato il 30% del tasso di mortalità nel Sol Levante. Lo streptococco causa cancrena e necrosi de ...tag24