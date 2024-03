Alla caccia di prove Milan | aperti pc e telefonini

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Dopo il sequestro dei device e dei telefoni, la procura dio sta procedendo con le copie forensi dei dati contenuti nei dispositivi informatici sequestrati nell’inchiesta della Procura dio sulla vendita delda Elliott a RedBird avvenuta nell’agosto 2022. Le perquisizioni del Nucleo speciale di polizia valutaria della Gdf sono partite, in Casa, il 12 marzo su disposizioni della procura a carico dell’Ad Giorgio Furlani e del suo predecessore Ivan Gazidis. Le difese degli indagati (studio Bonelli Erede) hanno deciso di non ricorrere al Riesame contro le perquisizioni e i sequestri. Dopo l’effettuazione delle copie forensi di tutti i dispositivi prenderanno il via le analisi sui contenuti da parte degli investigatori. La ricerca sarà effettuata attraverso una quarantina di parole chiave già ...

Senza il lungo degente Alagia (che ha già terminato la stagione) e Morgantini, già out contro il Montevarchi, la Pianese ha ripreso ieri in vista della gara di domani alle 14,30 a San Donato . Una ... (sport.quotidiano)

Una iniziativa Federcaccia per parlare dell’emergenza PSA - Appuntamento a Comacchio Il prossimo 4 aprile a Comacchio (FE) si terrà un seminario organizzato dal Parco del Delta del Po Emilia Romagna dedicato agli uccelli delle nostre campagne. Gli uccelli, ...cacciapassione

Segnato il destino di Giroud: il Milan inizia la caccia al 9 - Olivier Giroud è andato a segno nell'amichevole tra Francia e Cile di ieri sera, siglando la rete del momentaneo 3-1 per i transalpini. Nonostante i 37 anni ...footballnews24

Calcio Serie D. Pianese: caccia Alla terza vittoria di fila. Attenzione però all’ostico San Donato - La Pianese si prepara per la sfida contro San Donato senza Alagia e Morgantini. Dopo due vittorie consecutive, l'allenatore potrebbe optare per il turnover. La vittoria è cruciale per restare in corsa ...lanazione