Alessandro Valletta è morto | il 22enne era stato colpito dalla ruota di un’auto durante un rally

(Di mercoledì 27 marzo 2024) La brutta notizia, purtroppo, alla fine è arrivata:, il ragazzo di 22 annidiilInternazionale del Ciocco nella provincia di Lucca, èin queste ore dopo giorni di lotta disperata in ospedale. Il giovane è deceduto a Pisa, dopo che per 10 giorni i medici avevano tentato di salvargli la vita. Originario di Pescaglia, paese vicino alla zona in cui si disputava la corsa automobilistica, il ragazzo era rimasto ferito in maniera fortuita e gravissima mentre stava seguendo la gara a distanza di sicurezza e su un rilievo di oltre quattro metri di altezza sulla prova cronometrata di Renaio (Lucca), da dove assisteva ai passaggi dei concorrenti. Subito soccorso da un’ambulanza ...