Alessandro Orsini e la querela della Comunità ebraica | «Ritiratela e parliamone»

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Il professorè statoto dalladi Roma insieme a Chef Rubio per i suoi tweet su Israele e Hamas. Nella denuncia presentata a piazzale Clodio si accusano i due di diffamazione e di «plurime e reiterate condotte integranti i reati di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa». Il rappresentante legaleVictor Fadlun, con l’avvocato Roberto De Vita, ha anche chiesto alla polizia postale di rimuovere contenuti da Facebook, X e YouTube. E di chiudere i loro profili. Il docente chiede oggi in uno scritto pubblicato sul Fatto Quotidiano di ritirare la. Premettendo di non essere «minimamente spaventato» dall’azione legale. «Io contro ...

