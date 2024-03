Alberti | scatta l’ispezione | Questa scuola va a rotoli

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Un’ispezione ancor più approfondita al liceo-Dante per superare l’impasse. Lo sciopero indetto ieri ha ottenuto un primo risultato. La palla passa dunque all’Ufficio scolastico, che dovrà capire cosa non va all’interno della, nata dalla fusione del classico e musicale Dante con l’artistico. Ieri, secondo la stima di Flc Cgil, Cisl, Snals e Gilda di Firenze, ha incrociato le braccia il 60% del personale, che insieme a studenti e genitori si è dato appuntamento in via Mannelli, per un presidio davanti all’Usr. "Basta, basta!", hanno urlato più volte i manifestanti, che chiedono la sostituzione della dirigente, Maria Rita Urciuoli. La giornata di sciopero è stata indetta dai sindacati al culmine di una "lunga e infruttuosa vertenza" durata oltre un anno. È la "disorganizzazione ...