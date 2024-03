Al via la formazione per giovani professionisti del Cloud di Talent Garden e Accenture

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Roma, 27 marzo 2024 - Formare e assumerei per rispondere alle esigenze di un mercato del lavoro che va sempre di più alla ricerca didel. E' questo l'obiettivo del secondo “Bootcamp”, organizzato da, la più grande digital academy diper le competenze digitali, in partnership con, per contribuire a colmare il gap, dovuto alla difficoltà delle aziende di reperire personale specializzato. Man mano che avanza la trasdigitale del Paese e delle imprese, il tema delle competenze digitali diventa di particolare rilevanza, eppure le aziende fanno fatica a trovare figure lavorative in grado di governare nuove ...