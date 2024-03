Al via i primi eventi speciali di Donizetti Studio

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Bergamo. Al via da mercoledì 27 marzo idi, la moderna struttura della Fondazione Teatro, nel cuore di Bergamo, pensati per bambini e famiglie, ragazzi e adulti tra creatività, canto, teatro e danza: – mercoledì 27 marzo, si terrà il primo evento speciale gratuito in occasione della Giornata Mondiale del Teatro: dalle 18.00 un laboratorio teatrale per giovani e adulti, con o senza esperienza, coinvolgerà i partecipanti nella preparazione su un testo teatrale condiviso, coadiuvato da Silvia Briozzo, attrice e regista, per arrivare, alle 19.30, a offrire una vera e propria performance corale, fuori dagli spazi del Teatro, ai passanti sul Sentierone. La partecipazione è gratuita con iscrizione obbligatoria sul ...