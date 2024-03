Akinator | cos’è e come funziona il genio del web

Leggi tutta la notizia su chiccheinformatiche

(Di mercoledì 27 marzo 2024), notoildel web, è un popolare gioco online che stupisce gli utenti con la sua abilità di indovinare quasi ogni personaggio reale o immaginario a cui stanno pensando, semplicemente rispondendo a una serie di domande. Da personaggi storici a celebrità del momento, da eroi dei fumetti a figure letterarie,sembra avere un’infinita conoscenza di personaggi di ogni tipo. In questo articolo, esploreremo cosa siaquesto affascinante gioco.è un gioco basato su un’intelligenza artificiale (IA) sviluppata per “leggere la mente” degli utenti. Creato nel 2007 da due programmatori francesi, Elokence, il gioco utilizza un sofisticato algoritmo per ...