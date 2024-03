Airola | caos e tensione nel carcere minorile | ancora un’aggressione

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Tempo di lettura: 4 minutiResta alta lanell’Istituto penale per minorenni di, nel Beneventano. Sabatino De Rosa, vicecoordinatore regionale per la Campania del settoredel Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria, racconta quanto è avvenuto nelle ultime ore nella struttura detentiva: “Lunedì si è verificata l’ennesima aggressione nei confronti di un appartenente alla Polizia Penitenziaria in servizio ad opera di un detenuto egiziano. Il detenuto pretendeva infatti di spostarsi liberamente all’interno dele l’Agente di servizio, “colpevole” (!) di aver fatto rispettare le regole basilari di permanenza all’interno di un istituto penitenziario, è stato aggredito con violenti pugni e spintoni, che lo hanno costretto a ricorrere alle cure del più vicino nosocomio”. “Il responsabile della ...

