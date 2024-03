Agricoltura del futuro Nuova lotta ai pesticidi | Anche i redditi ne avranno benefici

(Di mercoledì 27 marzo 2024) "Le pratiche agroecologiche portanosia economici che sostenibili". E’ il risultato di uno studio tra la Scuola Sant’Anna e l’Isara di Lione che colma l’assenza di prove scientifiche consolidate su questo argomento. Coordinatore della parte italiana dello studio è il professor Paolo Barberi, docente di Agronomia della Sant’Anna, che ha spiegato le finalità del progetto e il significato dell’agroecologia, come "un’insieme di pratiche di coltivazione e allevamento che utilizzano conoscenze provenienti dall’ecologia. Questi concetti vengono applicati a livello dei sistemi agricoli in modo tale da ridurre l’utilizzo di input potenzialmente dannosi sulla salute dell’ambiente e umana comee concimi". L’obiettivo dello studio è far sì che si sviluppino meccanismi di interazione ecologiche, attraverso le biodiversità, che portano alla ...

