Agresti duro | «Vedere la moglie di Acerbi che brinda | stona molto!»

(Di mercoledì 27 marzo 2024)critica ladi Francesco, che ieri ha ‘festeggiato’ sui social l’assoluzione del marito sul caso Juan Jesus, con un bicchiere di prosecco.? Stefano, in collegamento su Radio Radio Mattino Sport e News, si esprime così sulla vicenda: «È una decisione che ci sta.avrebbe perso tutto se fosse stato condannato: Inter, Nazionale e faccia. Dopo una vicenda così brutta e spinosa, poiqualcuno vicino, come la,checon un calice di prosecco,. Non c’è un vincitore in questa vicenda, meglio rimanere tranquilli e in silenzio in questi casi». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è ...

BAR VXL: VXL CASA MIA: ... soprattutto, perché non voglio fare polemica in un momento così triste e duro per la community di ... Agresti era sempre un passo avanti a tutti. Eccome se lo era quell'uomo dai capelli brizzolati come ...

BAR VXL: VXL CASA MIA: ... soprattutto, perché non voglio fare polemica in un momento così triste e duro per la community di ... Agresti era sempre un passo avanti a tutti. Eccome se lo era quell'uomo dai capelli brizzolati come ...