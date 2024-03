Agi ad Angelucci? Un affare da 30 milioni di euro Tagli e prepensionamenti

Leggi tutta la notizia su affaritaliani

"L'Eni sta esaminando la proposta ricevuta da un terzo interessato, nell'ambito di discussioni preliminari, e qualsiasi informazione che circoli riguardo all'ipotesi di cessione o ai suoi detdeve essere considerata priva di fondamento e prematura, poiché siamo ancora in fase di negoziati con la controparte e di valutazione". Così si è espresso Eni smentendo accordi con il deputato leghista Antonioriguardo alla possibile vendita dell'Agi, anche se ha riconosciuto per la prima volta che l'offerta del gruppo editorialmente vicino a giornali di destra come Libero, Tempo e Giornale è "in fase di valutazione". Lo scrive Repubblica.