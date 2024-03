Aggredisce e molesta automobilisti al casello | arrestato

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Tempo di lettura: 2 minutiA conclusione di un’intensa attività di indagine, gli Agenti della Polizia stradale di Avellino hanno fermato un cittadino di nazionalità straniera, indiziato di rapina e lesioni consumate ai danni di alcuniin prossimità deldi Napoli-Est (A/16). Diverse le segnalazioni trasmesse negli ultimi tempi ad Autostrade per l’Italia. Il registro era sempre lo stesso: l’uomo, approfittando della barriera autostradale installata per il pagamento del pedaggio, minacciava e aggrediva glifermi alper farsi consegnare somme di denaro. In alcune occasioni, si era spinto are le vittime mostrando i proprio genitali. Grazie alla descrizione offerta da due denuncianti e all’esame delle immagini estratte dagli impianti di videosorveglianza, ...

