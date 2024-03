Ag. Jorginho: 'Parleremo con l'Arsenal'. E strizza l'occhio all'Italia - Il futuro di Jorginho, mediano classe 1991 dell`Arsenal, è ancora un rebus. Con ogni probabilità il trentaduenne farà parte dei 23 convocati della spedizione.calciomercato

Jorginho, l'agente: "potrebbe tornare in a se non resta all'arsenal" - Intervistato da Radio Sportiva, Joao Santos, agente di Jorginho, ha fatto il punto sul futuro del suo assistito, ex Napoli: "L'Arsenal non ci ...sportmediaset.mediaset

Jorginho - L'agente: "Se non rinnova con l'Arsenal può tornare in Serie A" - Intervistato da Radio Sportiva, Joao Santos, agente di Jorginho, ha fatto il punto sul futuro del suo assistito, ex Napoli: "L'Arsenal non ci ha ancora chiamato per prolungare il contratto in scadenza ...napolimagazine